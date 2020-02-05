Скончался известный актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В России скончался известный актер Дмитрий Бульба. Как выяснили журналисты «Фразы», артист умер с Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Об этом сообщает театр «Мастерская».
Причины смерти актера не называются.
Дмитрий Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде. Играл в местных театрах.
Актер много снимался в сериалах, например в таких известных у нас фильмах как «Улицы разбитых фонарей», «Невский», «Ментовские войны» и «Дорожный патруль».
Как писала «Фраза», в США скончался легендарный украинский режиссер.
Ранее звезда сериала «Беверли-Хиллз» призналась, что смертельно больна.