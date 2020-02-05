Скончался известный актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В России скончался известный актер Дмитрий Бульба. Как выяснили журналисты «Фразы», артист умер с Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.

Об этом сообщает театр «Мастерская».

Причины смерти актера не называются.

Дмитрий Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде. Играл в местных театрах.

Актер много снимался в сериалах, например в таких известных у нас фильмах как «Улицы разбитых фонарей», «Невский», «Ментовские войны» и «Дорожный патруль».

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