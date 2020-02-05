Синоптики заявили, что сильнейший снег будет валить в Украине три дня

В Украину пришли сильные снегопады. Как выяснили журналисты «Фразы», они начались в ночь на среду, 5 февраля, и продлятся как минимум до ближайших выходных.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что с завтрашнего дня начнется резкое снижение температуры воздуха по всей стране.

Сегодня же по Украине будет относительно не холодно: днем до 2-8 тепла, а ночью до плюс 2-7. Однако уже через сутки плюсовая температура сменится морозами.

Как писала «Фраза», в Украине резко похолодает, ожидается снег.