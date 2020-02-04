Звезда сериала «Беверли-Хиллз» призналась, что смертельно больна

Американская актриса Шеннен Доэрти сообщила, что у нее диагностирован рак груди четвертой стадии. Как выяснили журналисты «Фразы», впервые онкологию у нее выявили в 2015 году ‒ спустя пару лет заболевание перешло в стадию ремиссии, а затем вернулось вновь.

Как передает «Лента», о рецидиве опухоли актриса узнала в прошлом году, но решилась рассказать об этом только сейчас.

По словам Доэрти, она хотела показать людям, что даже с четвертой стадией рака можно работать.

«Это горькая пилюля, которую трудно проглотить...», ‒ поделилась своим горем 48-летняя актриса.

За свою карьеру Шеннен Доэрти снялась в десятках фильмах и сериалах. Наибольшую же известность актрисе принесли роли Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» (1990 ‒ 1994) и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» (1998 ‒ 2001).

Как писала «Фраза», актер Люк Перри из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» скончался после перенесенного инсульта.

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