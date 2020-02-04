Россия эвакуировала украинца из охваченного эпидемией коронавируса Уханя

Россия эвакуировала из китайского Уханя, где уже более месяца бушует эпидемия коронавируса 2019-nCoV, аж 147 человек, среди которых есть и гражданин Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Как передает ТАСС, вице-премьер также отметила, что всех эвакуированных граждан (среди которых есть также белорусы, казахи, армяне и россияне) разместят на двухнедельный карантин в Тюменской области, после чего они смогут отправиться домой.

«Я хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу — граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй ‒ это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией», ‒ добавила Татьяна Голикова.

Как писала «Фраза», число жертв китайского коронавируса растет угрожающими темпами.

Ранее в Киеве были госпитализированы два человека, прилетевшие из Китая.