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Россия эвакуировала украинца из охваченного эпидемией коронавируса Уханя

Россия эвакуировала украинца из охваченного эпидемией коронавируса Уханя

Россия эвакуировала из китайского Уханя, где уже более месяца бушует эпидемия коронавируса 2019-nCoV, аж 147 человек, среди которых есть и гражданин Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Как передает ТАСС, вице-премьер также отметила, что всех эвакуированных граждан (среди которых есть также белорусы, казахи, армяне и россияне) разместят на двухнедельный карантин в Тюменской области, после чего они смогут отправиться домой.

«Я хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу — граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй ‒ это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией», ‒ добавила Татьяна Голикова.

Как писала «Фраза», число жертв китайского коронавируса растет угрожающими темпами.

Ранее в Киеве были госпитализированы два человека, прилетевшие из Китая.

Тэги: Украина, Китай, общество, Россия, здоровье, эпидемия, мир, карантин, СНГ, гражданин Украины, Тюменская область, эвакуация, украинец, коронавирус, Ухань

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