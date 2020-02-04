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Главные новости за 4 февраля 2020 года

Главные новости за 4 февраля 2020 года

В Украине отменят платежку за транспортировку газа. Но легче от этого не станет. В Украине откажутся от практики двух отдельных платежек за газ и планируют указывать раздельно стоимость его потребления и транспортировки, но в одной платежке. По мнению членов правительства, так украинцы будут меньше раздражаться из-за больших цифр. «Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев», — сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время одного из ток-шоу.

Пенсионерка, которой посоветовали продать собаку, получает субсидию и жжет много газа. В Украине не стихает скандал из-за «совета» нардепа от «Слуги народа» Евгения Брагара пожилой украинке Любови Павловне Колючей продать собаку элитной породы, чтобы оплатить счета за коммуналку. С начала отопительного сезона эта пенсионерка получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3500 гривен. В частности, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире одного из политических ток-шоу публично заявила о том, что правительство разобралось с ее платежками.

Кива в парламенте переписывался с Жириновским, обозвав Гончарука «гоми*ом», а правительство «пид*рским». Народный депутат от Оппозиционного платформы «За жизнь» Илья Кива во время заседания парламента общался с депутатом Госдумы Российской Федерации и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. В своем сообщении Жириновскому Кива обозвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука «гоми*ом». Пикантную переписку удалось зафиксировать и передать TK Media журналисту Алексею Липовецкому.

В Житомире мужчина умер в «скорой», которая сломалась в ста метрах от больницы. Жительница Житомира обвиняет медиков в неоказании помощи ее отцу. Мужчину перевозили в стареньком «Уазике» прямо на холодном полу, авто сломалось, а пока водитель его ремонтировал, пациенту стало плохо и он умер. Пациента, который не мог сам ходить, положили просто на пол и 40 километров его подбрасывало на неровной дороге. Вместе с ним ехали еще восемь человек — соответствующее видео сняла дочь умершего.

На выходные в Украине ударят знатные морозы. На ближайшие выходные, 8-9 февраля, по Украине ожидается похолодание. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что снегопады стихнут, но температура воздуха снизится. По Украине днем ожидаются морозы до минус 2-7, а ночью похолодает до минус 6-12. В Киеве будет сухо и солнечно. Днем ударит мороз до 3-5 градусов, а ночью до 8-10.

В Киеве массово закрываются учебные заведения. В Киеве резко выросло количество людей, больных гриппом. Как сообщили в пресс-службе КГГА, по сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло на 25%. Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 9176 человек, из них в медицинские учреждения за помощью обратились 290 человек. Большинство заболевших — дети, и именно резкий скачок заболевших у них дал такую картину — темп роста инфицирования гриппом и ОРВИ у взрослых составил всего 10,8% против 35,6% у детей. Всего детей заболело 9130 человек, и 229 из них оказались в больнице.

Число жертв китайского коронавируса растет угрожающими темпами. В Китае люди продолжают умирать от страшного коронавируса 2019-nCoV. На утро вторника, 4 февраля, Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая информирует уже о 425 жертвах болезни. Число зараженных выросло до 20 438 человек. Из них сразу 2788 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечить от коронавируса удалось 632 человек.

Тэги: газ, Киев, общество, погода, мир, экономика, политика, Житомир, пенсионерка, платежи, Илья Кива, новости Украины

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