Эксперты привели страшную статистику по онкологии в мире

Эксперты Международного агентства по изучению рака назвали самый часто встречающийся вид онкологии. Как выяснили журналисты «Фразы», они опубликовали свой доклад.

Он появился во вторник, 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака.

Специалисты говорят: «Рак легких является наиболее распространенным типом рака в мире как с точки зрения частоты заболеваемости (2,1 миллиона новых случаев в 2018), так и с точки зрения смертности (1,8 миллиона смертей в 2018). Основной причиной появления рака легких является курение табака, на которое приходится 63% от всех смертей от рака легких».

По их словам, «тенденция в заболеваемости и смертности от рака легких во многом определяется курением табака в прошлом».

Также они заявили, что на рост заболеваемости раком молочной железы влияет «более раннее наступление первого менструального кровотечения, более поздний возраст для рождения первого ребенка и меньшее число детей».

Эксперты сообщают: «В странах, где индекс человеческого развития высок, заболеваемость этим типом рака стабилизировалась, а смертность от него снижается, тогда как в странах, где переход к более высокому уровню продолжается, смертность имеет тенденцию совпадать с растущей заболеваемостью».

В докладе говорится: «Так же обстоит ситуация и с колоректальным раком, заболеваемость которым в странах с высоким уровнем развития стабилизировалась или снизилась, а в развивающихся странах возросла. Смертность в странах с высоким уровнем снизилась, а во многих странах с низким или средним уровнем дохода растет».

Также ученые говорят, что «рак желудка занимает пятое место в мире по распространенности и третье по смертности, причем эти показатели разнятся также в зависимости от типа рака в разных отделах органа. Большинство случаев заболевания раком желудка связаны с инфицированием Helicobacter pylori».

Кроме этого, отмечается, что «уровень заболеваемости раком шейки матки и смертности от него во многих странах снижается в последние десятилетия».

Специалисты говорят: «Это стало результатом выявления предраковых состояний путем скрининга. Но у более молодых поколений в некоторых странах отмечается рост этих показателей. Уустранение этого заболевания возможно при использовании программ вакцинации против вируса папилломы человека и проведении скринингов».

Как писала «Фраза», биологи назвали одну из главных причин рака.