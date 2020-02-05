Ученые предупредили всех любителей колбасы о смертельной опасности

Ученые подтвердили, что есть колбасу – опасно для здоровья. Как выяснили журналисты «Фразы», в список продуктов, которые могут привести к проблемам с сердечнососудистой системой, они также включили красное мясо и птицу.

Как пишет издание EurekAlert, исследования сделали специалисты из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке.

Всего ученые провели анализ медицинских карт тридцати тысяч людей, чей средний возраст составил чуть более 53, лет. Наблюдения велись тридцать лет.

Оказалось, говорится в отчете, что «еженедельное употребление двух порций красного и переработанного мяса, а также птицы повышает риск развития болезней сердца и сосудов на три-семь процентов».

Исследователи говорят: «Две порции мяса птицы в неделю повышают риск преждевременной смерти на четыре процента».

При этом ученые отмечают, что «опасность может представлять не само мясо, а способ его приготовления: с кожей или без нее».

Также они советуют есть рыбу, бобовые и орехи.

Как писала «Фраза», ученые совершили поход к самому древнему льду на планете.

Ранее ученые рассказали, какой будильник лучше заводить на утро.