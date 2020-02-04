Оказалось, что медицинские маски никак не спасают от китайского коронавируса

Оказалось, что медицинские маски не спасают от китайского коронавируса 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ отметили, что медицинские маски лишь «снижают риск заразиться».

В сообщении врачей также говорится: «Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Но одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену (дистанцию не менее одного метра между собой и другими людьми)».

Отмечается, что такие маски надо использовать «рационально во избежание ненужного расходования ценных ресурсов».

В ВОЗ советуют надевать медицинскую маску лишь в тех случаях, «когда очевиды респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие коронавируса, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован им».

Как писала «Фраза», число жертв китайского коронавируса растет угрожающими темпами.