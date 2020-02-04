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Проверять проекты школ, садиков и больниц надо по специальному чек-листу – советник премьера Голик

Проверять проекты школ, садиков и больниц надо по специальному чек-листу – советник премьера Голик

Людям, которые занимаются проектированием реконструкции школ, садиков или больниц, каждый свой проект надо проверять на соответствие пунктам специального чек-листа. Это рекомендует делать советник премьер-министра Юрий Голик, который ранее занимался инфраструктурными проектами в Днепропетровской области.

Ссылку на такой чек-лист он выложил в открытый доступ.

«За 4 года в Днепропетровской области видел много реконструированных зданий школ, детских садиков и больниц. Объективно, самые классные школы, садики и больницы, были созданы именно нами. Приезжая сейчас на подобные объекты в других областях, вижу их несовершенство в массе мелких нюансов. Будучи приверженцем подхода Standard Operating Procedure, выкладываю в открытом доступе check-list для проектировщика любого подобного здания», — написал он в Facebook.

По словам советника премьера, это более чем актуально в преддверии масштабного начала проекта «Большая стройка» по всей стране.

Как сообщали СМИ, ранее Голик сообщил, что в рамках программы «Большая стройка» уже в ближайшее время введут в эксплуатацию две школы в Киевской области — в Вишневом и Украинке.

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