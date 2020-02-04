Мобилка ночью становится опасной

Смотреть на экран мобильного телефона ночью крайне опасно. Как сообщает журнал «Настроение», оказывается, любые источники синего цвета ночью приводят к сбиванию естественных ритмов организма и вредят нашему здоровью.

В чем причина? Супрахиазматическое ядро (СХЯ) — группа нейронов в головном мозге, главный генератор циркадных ритмов, управляет выделением мелатонина (гормона сна) в эпифизе и синхронизирует работу «биологических часов» организма. Активность нейронов СХЯ изменяется периодически в течение суток и подстраивается под внешние световые сигналы. Влияние синего света на супрахиазматическое ядро достаточно явное и проявляется в том, что ядро под влиянием синего цвета «думает», что наступил день. Поэтому источники синего цвета ночью приводят к сбиванию естественных ритмов организма.

Если вы проснулись посреди ночи, последнее, что вам следует делать — брать телефон, чтобы посмотреть непрочитанные сообщения. Лучше постарайтесь телефон не брать в руки, пока вы не уверены, что надо точно вставать.

Также, рекомендуется ограничить использование смартфонов, планшетов и компьютеров за несколько часов до сна. Как вариант, можно использовать специальные программы для снижения интенсивности синего света.