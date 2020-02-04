В Киеве массово закрываются учебные заведения

В Киеве резко выросло количество людей, больных гриппом. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе КГГА, по сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло на 25%.

Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 9176 человек, из них в медицинские учреждения за помощью обратились 290 человек. Большинство заболевших — дети, и именно резкий скачок заболевших у них дал такую картину — темп роста инфицирования гриппом и ОРВИ у взрослых составил всего 10,8% против 35,6% у детей. Всего детей заболело 9130 человек, и 229 из них оказались в больнице.

Среди всего этого количества школьники составляют почти половину (4190 заболевших), и именно среди них рост заболеваемости самый высокий — до 46%. В связи с этим в Киеве увеличилось количество школ, закрывшихся на карантин. На сегодняшний день в столице полностью закрылись на карантин 90 учебных заведений и еще 30 школ прекратили работу частично.

Как сообщает «РБК-Украина», за прошедшую неделю — с 27 января по 2 февраля — заболело более 200 тысяч человек, четверо умерло.

В связи с этим медики рассказали, какие продукты помогут защитить и укрепить свой организм, сделав его более устойчивым к вирусным инфекциям.

Отметим также, что грипп в Украине можно сократить, зная, какие факторы влияют на восприимчивость к заболеванию.

Ранее «Фраза» сообщала, что неделю назад эпидемия гриппа парализовала работу школ в 8 областях Украины.