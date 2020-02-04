В России жена убила мужа, который… не оценил ее кулинарные способности

Дикий случай произошел в России. Как выяснили журналисты «Фразы», в городе Коряжме Архангельской области 52-летняя жена убила своего 54-летнего мужа за то, что тот не оценил ее кулинарные способности.

По данным следователей, женщина призналась, что убила супруга после того, как тот «во время визита гостей сделал ей замечание из-за не того блюда».

Убийство произошло на минувших выходных. Трагедии предшествовало застолье со спиртными напитками.

Правоохранители сообщают: «Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков».

Как писала «Фраза», в суровом российском городе мужчину повесили на кресте.