Ученые рассказали, какой будильник лучше заводить на утро

Австралийские ученые задались неожиданным, но важным вопросом: какой будильник лучше всего заводить на утро? Как выяснили журналисты «Фразы», свои советы дали исследователи Мельбурнского королевского технологического университета.

Как цитирует их издание Plos One, они заявили, что лучше всего просыпаться под «мелодичные звуки». Тогда человек отходит ото сна быстрее и чувствует себя бодрее.

В эксперименте участвовали полсотни добровольцев. Они, говорится в публикации, «фиксировали свое состояние, включая чувство сонливости, бодрость и другие ощущения, после пробуждения при использовании разных сигналов будильника при помощи онлайн-опроса».

Ученые выяснили, что «громкость, продолжительность сигнала и другие параметры практически не влияли на качество пробуждения».

Однако оказалось, что «тип звукового сигнала имел значительное влияние на самочувствие участников эксперимента».

Исследователи говорят: «Люди, чей будильник играет какую-либо мелодию, а не издавал громкие и резкие звуки, испытывали чувство утренней сонливости реже. Чем мелодичнее были сигналы, тем менее выраженным было это состояние».

Также сообщается, что «неестественные и резкие сигналы будильника нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения».

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