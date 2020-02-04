Число жертв китайского коронавируса растет угрожающими темпами

В Китае люди продолжают умирать от страшного коронавируса 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы» сообщается о новых жертвах заразы.

На утро вторника, 4 февраля, Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая информирует уже о 425 жертвах болезни.

Число зараженных выросло до 20 438 человек. Из них сразу 2788 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечить от коронавируса удалось 632 человек.

Всего за последние сутки зарегистрировали 3235 случаев заражения.

Еще у 23 214 человек есть подозрение болезни а более 171 тысячи людей имели тесный контакт с больными.

Как писала «Фраза», число жертв китайского коронавируса растет страшными темпами.

Ранее в Киеве были госпитализированы два человека, прилетевшие из Китая.