Число жертв китайского коронавируса растет угрожающими темпами

В Китае люди продолжают умирать от страшного коронавируса 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы» сообщается о новых жертвах заразы.
На утро вторника, 4 февраля, Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая информирует уже о 425 жертвах болезни.
Число зараженных выросло до 20 438 человек. Из них сразу 2788 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечить от коронавируса удалось 632 человек.
Всего за последние сутки зарегистрировали 3235 случаев заражения.
Еще у 23 214 человек есть подозрение болезни а более 171 тысячи людей имели тесный контакт с больными.
Как писала «Фраза», число жертв китайского коронавируса растет страшными темпами.
Ранее в Киеве были госпитализированы два человека, прилетевшие из Китая.