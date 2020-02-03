В Крыму бросили в тюрьму владельца знаменитого парка львов

В понедельник, 3 февраля, в аннексированном Крыму арестовали известного предпринимателя и основателя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное заседание состоялось в Белогорском районном «суде».

Как передает «Крыминформ», Зубкова решили «закрыть» на два месяца за якобы нарушение им ранее избранной меры пресечения ‒ подписки о невыезде.

Отмечается, что постановление суда в законную силу еще не вступило и поэтому может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Как известно, уголовное дело в отношении Олега Зубкова поступило в «суд» в начале ноября прошлого года. Он обвиняется по ч.2 ст. 238 УК РФ («производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как писала «Фраза», Олег Зубков пригнал БТР к своему зоопарку в Крыму.

Ранее сообщалось, что Олег Зубков, радовавшийся возвращению в «родную гавань», хочет, чтобы Наталья Поклонская ушла в отставку.