В полиции Киева озвучили приметы киллера, который застрелил пластического хирурга Сотника

Столичные правоохранители сообщили приметы подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга Андрея Сотника. Как выяснили журналисты «Фразы», убегая с места преступления, злоумышленник «засветился» на камерах уличного наблюдения.

Как передает «Информатор», сыщики разыскивают бородатого мужчину кавказской национальности, на вид ему 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Был одет в куртку, джинсы и кепку черного цвета.

Как сообщалось ранее, Андрей Сотник был убит в воскресенье вечером, 2 февраля, во дворе дома № 117, расположенного на улице Саксаганского. Хирург направлялся к подъезду, когда сзади к нему подбежал неизвестный и произвел несколько выстрелов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Как писала «Фраза», в Харькове киллер прямо на улице застрелил «непростого» мужчину.

Ранее на Кировоградщине киллер застрелил семейную пару.