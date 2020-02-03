Главные новости за 3 февраля 2020 года

В центре Киева застрелили пластического хирурга: появилось видео выстрела. В центре Киева на улице Саксаганского, 117 произошел резонансный инцидент. Там хладнокровно застрелили известного пластического хирурга Андрея Сотника.

Премьер Гончарук поведал, готова ли наша страна к китайскому коронавирусу. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, готова ли наша страна к нашествию китайского коронавируса. Об этом глава правительства поведал в эфире телеканала «Украина».

Сразу несколько источников отправили Холодницкого в отставку. Глава САП утверждает, что это неправда. Сразу несколько источников сообщают о том, что глава Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Сам же Холодницкий эту информацию опровергает.

В Киеве госпитализированы два человека, прилетевшие из Китая. Двум пассажирам, которые на выходных прибыли из Китая в Украину, установили предварительный диагноз ОРВИ, и госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве для проверки на коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Синоптики сравнили нынешнюю погоду в Украине с разгаром весны. Синоптики проанализировали аномально теплую погоду, которая установилась в Украине в начале февраля. Свой комментарий дала Центральная геофизическая обсерватория.

В Каменском водитель школьного автобуса, везя детей в бассейн, умер прямо за рулем. В Днепропетровской области в городе Каменское произошло резонансное ДТП. Там одитель школьного автобуса, везя детей в бассейн, умер прямо за рулем, из-за чего неуправляемое транспортное средство съехало с трассы, свернуло на тротуар и столкнулось с электроопорой.

В центре Киева остановили элитный автомобиль с пьяным разведчиком за рулем. В воскресенье, 2 февраля, в Киеве на улице Богдана Хмельницкого сотрудники патрульной полиции остановили Jaguar с пьяным офицером внешней разведки. Сообщение об этом появилось на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

В родном городе Зеленского трагически погибли два блогера. В Кривом Роге произошла трагедия. Там погибли два блогера-экстремала.

Число жертв китайского коронавируса растет страшными темпами. Число жертв китайского коронавируса 2019-nCoV продолжает расти. По последним данным, от страшной заразы погибли уже 361 человек.