На Тернопольщине погиб мужчина, по глупости попав в смертельную ловушку

В ночь со 2 на 3 февраля в городке Подгайцы Тернопольской области произошел трагический инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там погиб 53-летний мужчина, застряв в узком оконном проеме.

Как передает пресс-служба областной полиции, в тот роковой вечер погибший был в гостях, где вместе с друзьями распивал алкогольные напитки. Когда все было выпито ‒ мужчина попрощался с компанией и пошел домой.

Придя домой, он зачем-то решил спуститься в подвал, где обнаружил, что забыл захватить ключи от двери. Не став возвращаться за ключами, он попытался пролезть в подвал через окошко 50×60 см, однако зацепился одеждой за металлическую раму и задохнулся, не сумев освободиться.

Сообщается, что тело погибшего обнаружили лишь утром. На месте трагедии работали следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье «умышленное уийство» с пометкой «несчастный случай». Труп погибшего направлен на экспертизу.

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