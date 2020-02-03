На «Интере» расскажут как правильно выбирать апельсины

Во вторник, 4 февраля, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы» — об апельсинах. Как сообщает женский журнал «Настроение», ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, на что обращать внимание при выборе этих цитрусовых, чем они полезны и чем отличаются разные сорта.

Яркий цвет, насыщенный вкус, витаминный состав — все это делает апельсин одним из самых популярных фруктов в мире. Эти цитрусовые часто едят, например, для того, чтобы побороть авитаминоз или повысить иммунитет. В одном крупном плоде содержится необходимая нашему организму суточная норма витамина С. Апельсины также используют как приправу к разным блюдам, они помогают желудку быстрее переварить тяжелую пищу. Есть и весьма оригинальные способы применения этих фруктов. Например, на Ямайке их используют для мытья посуды и полов: сок цитрусовых хорошо очищает поверхности от грязи и жира.

«Польза апельсинов — в их богатейшем составе, —говорит диетолог Борис Скачко.— В этих фруктах содержатся флавоноиды, которые предотвращают развитие глазных болезней. А витамин С укрепляет капилляры и замедляет развитие катаракты. Если ежедневно съедать по одному апельсину, то можно на 60% снизить риск возникновения проблем со зрением. А еще кисло-сладкая мякоть и сок этих фруктов улучшают переваривание пищи, поэтому апельсины рекомендованы для диетического питания. Главное, не переусердствовать. Употребление большого количества цитрусовых оказывает раздражающее влияние на слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому апельсины не рекомендуются при язве, гастрите, колите и холецистите».

На что стоит обращать внимание при выборе апельсина? Как аккуратно и быстро почистить фрукт? Как часто можно пить апельсиновый сок? Чем полезна кожура? И как в домашних условиях можно приготовить апельсиновое масло? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: эксперт по качеству фруктов Максим Диденко, диетолог Борис Скачко, кондитер Елена Хант. Полезными советами также поделится звездный гость ток-шоу — певица Анна Добрыднева.

«Каждый выпуск „Полезной программы“ — настоящая копилка полезных советов, — рассказывает Анна Добрыднева. — Цитрусовые давно занимают почетное место на моем столе. Но на съемках ток-шоу я впервые попробовала апельсины сорта „Шоколадный“. Мне понравился их сладкий вкус и необычный оливковый цвет. Еще узнала о существовании пятиугольных апельсинов. И о том, что спелый плод может иметь кожуру зеленого цвета, а ярко-оранжевая окраска не всегда признак спелости. Чтобы выбрать сочные и сладкие цитрусовые, эксперты программы советуют покупать тяжелые и твердые на ощупь плоды. А я рекомендую почаще использовать апельсиновое эфирное масло для принятия ванн. Аромат апельсина поднимает настроение, снимает усталость и восстанавливает силы».