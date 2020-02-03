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В Киеве госпитализированы два человека, прилетевшие из Китая

В Киеве госпитализированы два человека, прилетевшие из Китая

Двум пассажирам, которые на выходных прибыли из Китая в Украину, установили предварительный диагноз ОРВИ, их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве для проверки на коронавирус 2019-nCoV. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Минздрава.

«1 февраля в аэропорту Борисполь обратилось двое пассажиров относительно подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве», — отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что 2 февраля в аэропорт Борисполь прибыл самолет из китайского города Санья с 128 пассажирами и 21 членом экипажа на борту.

«По результатам проведенного скрининга повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить за ними медико-санитарное наблюдение», — отметили в пресс-службе.

В Минздраве подчеркнули, что на сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что китайские власти установили новые правила захоронения погибших от нового смертельно опасного коронавируса: тела будут кремировать, а не хоронить.

Ранее «Фраза» сообщала, что число жертв китайского коронавируса растет страшными темпами.

Тэги: Киев, Китай, общество, здоровье, коронавирус

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