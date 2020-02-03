В родном городе Зеленского трагически погибли два блогера

В Кривом Роге произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут погибли два блогера-экстремала.

Об инциденте информирует местная полиция.

Сообщается, что ЧП произошло минувшей ночью, когда два парня – Владимир Тенилин и Денис Ткаченко – затеяли спуск закрытую шахту №3.

Увы, они сорвались и упали в вентиляционный ствол. Их тела нашли на глубине 550 метров.

Известно, что всего в группе блогеров было пять человек. Они, как сообщается, сломали решетку при входе в помещение, чтобы снять видео, после чего с помощью альпинистского снаряжения двое парней начали спускаться вниз, но произошла трагедия.

Как писала «Фраза», в Кривом Роге подсудимый напал на полицейских прямо в зале суда.

Ранее на родине Зеленского прямо на похоронах убили двух человек.