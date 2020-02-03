Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Сразу несколько источников отправили Холодницкого в отставку. Глава САП утверждает, что это неправда

Сразу несколько источников отправили Холодницкого в отставку. Глава САП утверждает, что это неправда

Сразу несколько источников сообщают о том, что глава Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Однако, как выяснили журналисты «Фразы», сам Холодницкий эту информацию опровергают.

Накануне, 2 февраля, вечером экс-нардеп Игорь Мосийчук, ссылаясь на свои источники в САП, сообщил об отставке Холодницкого. А сегодня, 3 февраля, эту информацию подтвердил известный журналист Василий Апасов, сообщают «Вести».

«Глава САП Назар Холодницкий подал в отставку. Причина — якобы затяжной конфликт с директором НАБУ Сытником», — отметил журналист.

Информация о том, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал заявление на увольнение, подтверждается источниками «Страны».

При этом сам Холодницкий «Украинским новостям» заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Эта информация не соответствует действительности. Это ложь», — сказал он, добавив, что находится на работе и работает в обычном режиме.

Он подчеркнул, что уйдет в отставку 30 ноября, в день, когда закончатся его полномочия как руководителя САП.

Как сообщала «Фраза», 30 марта 2018 года на то время Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что речь идет о ряде серьезных правонарушений, якобы допущенных Холодницким на своей должности. В частности, речь идет о «сливе» информации подследственным и давление на подчиненных прокуроров.

3 апреля 2018 года появилась информация о том, что Холодницкий утверждал, что в рамках расследования ему приписывают антисемитские высказывания.

4 апреля того же года Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Тэги: общество, политика, отставка, Назар Холодницкий, Специализированная антикоррупционная прокуратура

Комментарии

Статьи

03.02.20 09:33

Антимедиа, или Зелебобики под Оруэллом

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.02.20 08:55

Второй сбор «Динамо»: уже без юношей

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пикеты активистов под зданием ГАСИ организованы строительной мафией для увольнения конкурента Елены Костенко, — СМИ
31.01.20 16:28

Пикеты активистов под зданием ГАСИ организованы строительной мафией для увольнения конкурента Елены Костенко, — СМИ

Автор: «Комментарии»

Выбор редакции
Дневник охранника: каким человеком был Николай II
Дневник охранника: каким человеком был Николай II
Дневник охранника: каким человеком был Николай II
Дневник охранника: каким человеком был Николай II
Ученые выяснили, как еще в детстве узнать о будущей успешности ребенка
Ученые выяснили, как еще в детстве узнать о будущей успешности ребенка
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Сразу несколько источников отправили Холодницкого в отставку. Глава САП утверждает, что это неправда

Сразу несколько источников отправили Холодницкого в отставку. Глава САП утверждает, что это неправда
03.02.20 12:31
165
Последние новости
03.02.20 13:02

В родном городе Зеленского трагически погибли два блогера
03.02.20 12:53

Управделами УПЦ – о том, что является главной победой для христианина
03.02.20 12:31

Сразу несколько источников отправили Холодницкого в отставку. Глава САП утверждает, что это неправда
03.02.20 12:06

Ночью в Днепре зарезали молодого парня (18+)
03.02.20 11:41

Советник премьера Юрий Голик: Две школы в Киевской области готовы к открытию в рамках Большой Стройки
03.02.20 11:40

В центре Киева остановили элитный автомобиль с пьяным разведчиком за рулем
03.02.20 11:32

Митрополит Антоний посоветовал, с чего начать изучение Библии
Фото и Видео
Ночью в Днепре зарезали молодого парня (18+)
Ночью в Днепре зарезали молодого парня (18+)
Ночью в Днепре зарезали молодого парня (18+)
Ночью в Днепре зарезали молодого парня (18+)
В центре Киева остановили элитный автомобиль с пьяным разведчиком за рулем
В центре Киева остановили элитный автомобиль с пьяным разведчиком за рулем
Странный случай в Польше: слепой мужчина прозрел, попав в ДТП
Странный случай в Польше: слепой мужчина прозрел, попав в ДТП
Премьер Гончарук поведал, готова ли наша страна к китайскому коронавирусу
Премьер Гончарук поведал, готова ли наша страна к китайскому коронавирусу
В центре Киева застрелили пластического хирурга: появилось видео выстрела
В центре Киева застрелили пластического хирурга: появилось видео выстрела
Игрок сборной Украины «подложил свинью» своей команде в английской Премьер-лиге
Игрок сборной Украины «подложил свинью» своей команде в английской Премьер-лиге
На юге Лондона произошел кровавый теракт
На юге Лондона произошел кровавый теракт
В Сети появились шокирующие снимки «работы» коварного китайского коронавируса
В Сети появились шокирующие снимки «работы» коварного китайского коронавируса
В Киеве загадочно исчезли девушка с ребенком
В Киеве загадочно исчезли девушка с ребенком
В Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой
В Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой
fraza.ua
Новости блогосферы
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.