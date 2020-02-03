Сразу несколько источников отправили Холодницкого в отставку. Глава САП утверждает, что это неправда

Сразу несколько источников сообщают о том, что глава Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Однако, как выяснили журналисты «Фразы», сам Холодницкий эту информацию опровергают.

Накануне, 2 февраля, вечером экс-нардеп Игорь Мосийчук, ссылаясь на свои источники в САП, сообщил об отставке Холодницкого. А сегодня, 3 февраля, эту информацию подтвердил известный журналист Василий Апасов, сообщают «Вести».

«Глава САП Назар Холодницкий подал в отставку. Причина — якобы затяжной конфликт с директором НАБУ Сытником», — отметил журналист.

Информация о том, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал заявление на увольнение, подтверждается источниками «Страны».

При этом сам Холодницкий «Украинским новостям» заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Эта информация не соответствует действительности. Это ложь», — сказал он, добавив, что находится на работе и работает в обычном режиме.

Он подчеркнул, что уйдет в отставку 30 ноября, в день, когда закончатся его полномочия как руководителя САП.

Как сообщала «Фраза», 30 марта 2018 года на то время Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что речь идет о ряде серьезных правонарушений, якобы допущенных Холодницким на своей должности. В частности, речь идет о «сливе» информации подследственным и давление на подчиненных прокуроров.

3 апреля 2018 года появилась информация о том, что Холодницкий утверждал, что в рамках расследования ему приписывают антисемитские высказывания.

4 апреля того же года Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.