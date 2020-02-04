Бабушка Децла до сих пор не знает, что ее внук умер

Бабушка рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Маира до сих пор не знает о смерти внука. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказала мать покойного артиста Ирина.

Как цитируют ее местные СМИ, они не стали огорчать старушку страшной новостью.

Она призналась, что «пожилая женщина плохо слышит и понимает».

Мать Децла рассказала: «Болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком».

Стоит напомнить, что недавно была годовщина смерти артиста, который скончался 3 февраля 2019 году после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет – у него остановилось сердце.

Как писала «Фраза», в Москве горела могила рэпера Децла.