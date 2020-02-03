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Синоптики сравнили нынешнюю погоду в Украине с разгаром весны

Синоптики сравнили нынешнюю погоду в Украине с разгаром весны

Синоптики проанализировали аномально теплую погоду, которая установилась в Украине в начале февраля. Как выяснили журналисты «Фразы», свой комментарий дала Центральная геофизическая обсерватория.

Там сообщили, что в минувшее воскресенье температура воздуха в полдень составила 10,7 градусов. Это, по словам экспертов, «на 1,4 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году».

В сообщении сказано: «Среднесуточная температура 2 февраля достигла 7,9 градусов тепла, что на 1,6 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года».

Также синоптики говорят, что «по климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля».

Как писала «Фраза», в Украине резко похолодает, ожидается снег.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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