Управделами УПЦ – о том, что является главной победой для христианина

Главная победа для христианина — на духовном фронте. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Комментарий митрополита опубликован на портале «Православная жизнь».

«Только христианин может одержать главную победу — победу над своими страхами и страстями. Выше побед нет. Все наши поступки, действия зависят напрямую от этих духовных побед. И для такой победы у верующего есть абсолютно все средства и оружия.

Одно из таких действенных и сильных средств — молитва Честному Кресту „Да воскреснет Бог“. [...] Перед крестным знамением не устоят ни бесы, ни демоны, ни всякая нечисть. Мы констатируем это. Все злое рассыпается в прах, тает как свеча, исчезает как мираж посредством силы святого Креста. Это истина. Это неоспоримый факт, мощное и проверенное средство», — сказал владыка Антоний.

Архиерей отметил, что славя Бога, люди восхищаются Его силой и любовью, благодарим за защиту и блага.

«Такое славословие — высший вид молитв (низший — прошение). Мы, к сожалению, все реже славословим Сотворившего все и все чаще просим Его о чем-то. Молясь, следует забыть обо всем на свете и сосредоточиться только на Нем и Его любви, но каждый из нас по немощи своей и неверию постоянно просит Господа о благополучии для себя и своей семьи, близких. Творец, создавший нас, разве не позаботится обязательно о нашем благополучии?», — спрашивает митрополит Антоний.

Он рассказал, что «крест мы называем Животворящим, так как Господь наш Иисус Христос был распят на Кресте и воскрес, избавив тем самым людей от вечной смерти в аду, и даровал нам вечную жизнь в Царствии Своем. Господь оживотворил нашу жизнь, наполнил ее вечным дыханием и силою. Господь нас сделал победителями!».

Митрополит Антоний назвал элементы победы.

«Понятие победы содержит в себе обязательные элементы: мужество, терпение, стойкость, крепость. Не тот победитель, кто трусливо бежит от опасности, пытается ее обойти, избежать, а тот, кто старается мужественно преодолеть ее, отважно пройти сквозь нее.

Победитель — всегда обладатель истинной веры. А сила веры проверяется только испытанием на риск», — сказал архиерей.

Управделами УПЦ объяснил, как можно достичь подобной веры.

«Достигнуть можно, когда не будет сомнения, что Бог всегда находится перед нашим лицом, если уверуем, что всякое слово в Священном Писании — Божие, когда исполним сказанное нам: „Остановитесь и познайте, что Я — Бог“ (Пс. 45:11).

Познание Бога лежит в укрощении своих страстей и исполнении евангельских заповедей. Видя наше смирение, Господь обязательно нам будет открываться: „Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят“ (Мф. 5:8).

Молитва „Да воскреснет Бог“ является ключом к познанию Бога и обладает чудодейственной силой, которая напрямую зависит от силы нашей веры», — рассказал он.

Митрополит Антоний посоветовал эту молитву «выучить наизусть, с ее помощью можно найти выход и спастись из любой сложной и тупиковой ситуации, ее нужно произносить и перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний посоветовал, с чего начать изучение Библии.