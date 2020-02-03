Советник премьера Юрий Голик: Две школы в Киевской области готовы к открытию в рамках Большой Стройки

В Киевской области практически готовы к сдаче две школы, которые станут частью программы Большая Стройка. Об этом после совместной инспекции с главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым написал на своей странице в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

«Школа в Вишневом. Печально известный ранее местный долгострой. И еще одна школа в Киевской области, которую сегодня посмотрели вместе с Главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым. Школа в Украинке», — сообщает подробности Голик.

Новый корпус школы в Вишневом

Школа в Украинке

Обе школы станут частью масштабной всеукраинской программы правительства Большая Стройка, в ходе которой в разных регионах Украины будет построено 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов.

До ввода в эксплуатацию школы в Вишневом осталось совсем немного времени. К такому выводу пришел советник премьера после посещения объекта.

«Сегодня вместе с Главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым воочую убедились, что до открытия школы осталось пару недель», — уточняет Голик.

Новый корпус школы в Вишневом начали строить еще в 2006 году и с перерывами строили 14 лет. Все это время ученики пользовались старым корпусом, рассчитанным на 350 человек, но, по данным Голика, в ней училось в три раза больше детей.

«К счастью, уже в феврале этого года школа будет открыта. Сколько таких долгостроев по всей стране, которые нужно взять и закончить...», — пишет советник премьера.

Школа в Вишневом станет одной из первых, которые начнут отсчет объектов инфраструктуры для детей в ходе Большой Стройки.

Открытие школы в Украинке запланировано на 15 марта.