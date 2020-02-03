Митрополит Антоний посоветовал, с чего начать изучение Библии

Нужно искреннее захотеть познавать Слово Божие, и начать путь познания лучше с Нового Завета. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Его комментарий опубликован на портале «Православная жизнь».

«Опытные пастыри рекомендуют знакомиться с Библией через Евангелие от Марка (то есть не по порядку их изложения). Оно самое короткое, написано простым и доступным языком.

Прочитав Евангелия от Матфея, от Луки и от Иоанна, переходим к книге Деяний, апостольским посланиям и Апокалипсису (самая сложная и самая таинственная книга во всей Библии). И лишь после этого можно приступать к ветхозаветным книгам», — сказал митрополит Антоний.

Владыка объяснил, почему должна быть именно такая последовательность.

«Прочитав Новый Завет, легче понять смысл Ветхого. Ведь апостол Павел не зря сказал, что ветхозаветное законодательство было детоводителем ко Христу (см.: Гал. 3: 24): оно ведет человека, как будто ребенка за руку, чтобы дать ему понять по-настоящему, что же произошло во время боговоплощения, что такое в принципе боговоплощение для человека», — отметил он.

Митрополит Антоний посоветовал также иметь книги, которые изъясняют Священное Писание.

«Можно порекомендовать творения блаженного Феофилакта Болгарского. Его объяснения короткие, но очень доступные и глубоко церковные, отражающие Предание Церкви.

Классическими также являются беседы святителя Иоанна Златоуста на Евангелия и послания апостольские. Если возникают какие-то вопросы, неплохо было бы посоветоваться с опытным священником», — рассказал владыка.

Архиерей подчеркнул, что чтение Священного Писания — это часть духовного подвига.

«Очень важно молиться, очищать свою душу. Ведь еще в Ветхом Завете было сказано: в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху, ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды (Прем. 1: 4–5).

Опытные старцы в монастырях давали послушнику правило: прежде чем изучать Священное Писание, сначала нужно ознакомиться с творениями святых отцов.

Библейские чтения — это не просто изучение Слова Божия, это как молитва. Я вообще бы рекомендовал читать Библию утром, после молитвенного правила. Думаю, несложно выделить 15–20 минут, чтобы прочитать одну—две главы из Евангелия, посланий апостольских. Так можно получить и духовный заряд на весь день. Очень часто таким образом появляются ответы на серьезные вопросы, которые ставит перед человеком жизнь», — подытожил митрополит Антоний.

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