В Таиланде научились бороться с коронавирусом

Сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа оказалось эффективным в лечении коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом накануне, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Таиланда.

Как отметили в ведомстве, медик больницы Раджавити в Бангкоке Криансак Атипорнванич успешно вылечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ «Лопинавир/Ритонавир» и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа.

Он утверждает, что результат теста изменился от положительного до негативного в течение 48 часов. Медик отметил, что последний лабораторный тест показал, что в дыхательной системе пациентки нет следа вируса.

Ранее «Фраза» сообщала, что число жертв китайского коронавируса растет страшными темпами.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

Напомним также, что китайский коронавирус уже в России.