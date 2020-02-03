Украинская теннисистка прорвалась на четвертое место мирового рейтинга и готова биться за нашу сборную

Украинская теннисистка Элина Свитолина прорвалась сразу на четвертое место мирового табеля. Как выяснили журналисты «Фразы», был обновлен рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

25-летняя украинка поднялась на одну строчку с пятого места по итогам Открытого чемпионата Австралии.

Наивысшим местом Элины Свитолиной была третья позиция в рейтинге WTA.

Отметим, что в Австралии спортсменка добралась лишь до третьего круга, добыв две победы: она обыграла британку Кэти Бултер (6:4, 7:5) и американку Лорен Дэвис (6:2, 7:6), но уступила испанке Гарбинье Мугурусе (1:6, 2:6).

Впереди у нашей спортсменки Кубок Федерации в составе сборной Украины: уже 6 февраля мы играем с болгарками, а 7 числа – с хорватками.

Как писала «Фраза», в прошлом году Элина Свитолина – в пятерке главных фаворитов «Ролан Гаррос».