Немецкий врач составила список продуктов, которые укрепят иммунитет

Немецкий врач-диетолог Ева-Мария фон Брух составила список продуктов, которые укрепят иммунитет. Как выяснили журналисты «Фразы», по ее словам, они также влияют на подверженность нашего организма инфекциям.
Медика цитирует издание Focus.
В зимнее время года она рекомендует есть богатый витамином А шпинат, который «поддерживает здоровье слизистых оболочек».
Также нужно кушать морковь – она содержит каротиноиды, которые оказывают антиоксидантное воздействие, укрепляя иммунную систему.
Кроме этого, следует употреблять рыбу, которая содержит витамины группы B, цинк и селен – все это укрепляет «защиту организма».
По словам врача, в рацион нужно включить орехи и семена: они богаты не только цинком и селеном, но и витамином E и медью.
Медик говорит и о пользе красной капусты: она богата витаминами A и C, а также селеном.
Наконец, он советует кушать картофель, который также богат витамином С.
В то же время, по ее словам, «высокое потребление жиров и избыточный вес приводят к ухудшению иммунной функции организма».
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