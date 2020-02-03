Число жертв китайского коронавируса растет страшными темпами

Число жертв китайского коронавируса 2019-nCoV продолжает расти. Как выяснили журналисты «Фразы», на понедельник, 3 февраля, от страшной заразы погибли уже не менее 361 людей.

Такие данные приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

Число же больных выросло до 17 205 человек. Отмечается, что 2 296 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Еще у 21 558 людей есть подозрение на коронавирус, а 152,7 тысячи человек имели с заразившимися «тесный контакт».

Также известно, что за пределами Китая коронавирусом заболели 148 человек: в Азии зафиксированы 95 случаев заразы, в Европе – 23 случая, в Северной Америке – 13 случаев, в Австралии – 12 случаев.

Как писала «Фраза», Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус уже в России.