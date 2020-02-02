Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 1-2 февраля 2020 года

Главные новости за 1-2 февраля 2020 года

Великобритания официально «помахала рукой» Евросоюзу. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии официально вышло из состава Евросоюза. Теперь в стране начинается переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года.

Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ. Главе Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ‒ Валерию Тарасюку ‒ пришлось объяснять президенту Владимиру Зеленскому, почему в феврале бытовым украинским потребителям придется оплатить сразу две платежки за газ. Это произошло во время совещания, на котором обсуждался вопрос снижения тарифов на тепловую энергию.

Стало известно о первой жертве коронавируса за пределами Китая. За пределами КНР зафиксирована первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Жертвой опасного микроорганизма стал 44-летний китаец, прилетевший на Филиппины из охваченного эпидемией Уханя.

В Сети появились шокирующие снимки «работы» коварного китайского коронавируса. Китайские медики из городского округа Ланьчжоу обнародовали снимки легких 33-летней женщины, которая заразилась коронавирусом 2019 nСоV. Шокирующие фотографии были получены в результате компьютерной томографии.

Далай-лама объяснил, как надо бороться с коронавирусом. Духовный лидер последователей тибетского буддизма ‒ Далай-лама XIV (Нгагваанг Ловзаанг Тэнцзиин Гьямцхо) ‒ рассказал, как нужно противостоять эпидемии коронавируса, которая уже более месяца бушует в китайской провинции Хубэй. Остановить распространение опасной заразы поможет начитывание т. н. «мантры Тары» ‒ определенного набора слов и звуков.

В Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой. В Оболонском районе Киева произошло резонансное ЧП. Там в заливе Собачье горло двое рыбаков выловили голову мужчины, завернутую в пакет.

На родине Зеленского полицейский наколол на вилы собаку и бросил ее в костер. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили следствие по делу о чудовищном акте живодерства, который произошел во дворе одного из частных домовладений в Кривом Роге. Там сотрудник городского отдела полиции бросил в костер наколотую на вилы бездомную собаку.

На юге Лондона произошел кровавый теракт. На юге Лондона был совершен террористический акт. Там в районе Стретем неизвестный мужчина набросился с ножом на случайных прохожих.

Тэги: Евросоюз, газ, Киев, теракт, Украина, Китай, общество, Лондон, Великобритания, эпидемия, мир, река, экономика, Днепр, политика, Кривой Рог, ножевые ранения, коммунальные тарифы, КНР, ЕС, Brexit, НКРЭ, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус, Ухань

Комментарии

Статьи

01.02.20 19:08

Дневник охранника: каким человеком был Николай II

Автор: Дмитрий Факовский

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.02.20 08:55

Второй сбор «Динамо»: уже без юношей

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пикеты активистов под зданием ГАСИ организованы строительной мафией для увольнения конкурента Елены Костенко, — СМИ
31.01.20 16:28

Пикеты активистов под зданием ГАСИ организованы строительной мафией для увольнения конкурента Елены Костенко, — СМИ

Автор: «Комментарии»

Выбор редакции
Дневник охранника: каким человеком был Николай II
Дневник охранника: каким человеком был Николай II
Дневник охранника: каким человеком был Николай II
Дневник охранника: каким человеком был Николай II
Ученые выяснили, как еще в детстве узнать о будущей успешности ребенка
Ученые выяснили, как еще в детстве узнать о будущей успешности ребенка
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 1-2 февраля 2020 года

Главные новости за 1-2 февраля 2020 года
02.02.20 19:03
1243
Последние новости
02.02.20 19:03

Главные новости за 1-2 февраля 2020 года
02.02.20 18:39

На юге Лондона произошел кровавый теракт
02.02.20 17:14

В Сети появились шокирующие снимки «работы» коварного китайского коронавируса
02.02.20 15:20

В Киеве загадочно исчезли девушка с ребенком
02.02.20 13:08

На родине Зеленского полицейский наколол на вилы собаку и бросил ее в костер
02.02.20 11:05

В Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой
02.02.20 09:43

Стало известно о первой жертве коронавируса за пределами Китая
Фото и Видео
На юге Лондона произошел кровавый теракт
На юге Лондона произошел кровавый теракт
На юге Лондона произошел кровавый теракт
На юге Лондона произошел кровавый теракт
В Сети появились шокирующие снимки «работы» коварного китайского коронавируса
В Сети появились шокирующие снимки «работы» коварного китайского коронавируса
В Киеве загадочно исчезли девушка с ребенком
В Киеве загадочно исчезли девушка с ребенком
В Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой
В Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой
«Это анбалдинг». Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ
«Это анбалдинг». Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ
В Подмосковье «взбесившийся» вагон электрички разорвало на две части
В Подмосковье «взбесившийся» вагон электрички разорвало на две части
Ночью в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими
Ночью в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими
Стрельба во Флориде: двое мужчин пытались прорваться в резиденцию президента Трампа
Стрельба во Флориде: двое мужчин пытались прорваться в резиденцию президента Трампа
В Киеве вооруженные подростки напали на охранника
В Киеве вооруженные подростки напали на охранника
Жесткая поножовщина на российском танкере в Азовском море попала на видео
Жесткая поножовщина на российском танкере в Азовском море попала на видео
fraza.ua
Новости блогосферы
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.