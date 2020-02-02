Главные новости за 1-2 февраля 2020 года

Великобритания официально «помахала рукой» Евросоюзу. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии официально вышло из состава Евросоюза. Теперь в стране начинается переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года.

Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ. Главе Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ‒ Валерию Тарасюку ‒ пришлось объяснять президенту Владимиру Зеленскому, почему в феврале бытовым украинским потребителям придется оплатить сразу две платежки за газ. Это произошло во время совещания, на котором обсуждался вопрос снижения тарифов на тепловую энергию.

Стало известно о первой жертве коронавируса за пределами Китая. За пределами КНР зафиксирована первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Жертвой опасного микроорганизма стал 44-летний китаец, прилетевший на Филиппины из охваченного эпидемией Уханя.

В Сети появились шокирующие снимки «работы» коварного китайского коронавируса. Китайские медики из городского округа Ланьчжоу обнародовали снимки легких 33-летней женщины, которая заразилась коронавирусом 2019 nСоV. Шокирующие фотографии были получены в результате компьютерной томографии.

Далай-лама объяснил, как надо бороться с коронавирусом. Духовный лидер последователей тибетского буддизма ‒ Далай-лама XIV (Нгагваанг Ловзаанг Тэнцзиин Гьямцхо) ‒ рассказал, как нужно противостоять эпидемии коронавируса, которая уже более месяца бушует в китайской провинции Хубэй. Остановить распространение опасной заразы поможет начитывание т. н. «мантры Тары» ‒ определенного набора слов и звуков.

В Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой. В Оболонском районе Киева произошло резонансное ЧП. Там в заливе Собачье горло двое рыбаков выловили голову мужчины, завернутую в пакет.

На родине Зеленского полицейский наколол на вилы собаку и бросил ее в костер. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили следствие по делу о чудовищном акте живодерства, который произошел во дворе одного из частных домовладений в Кривом Роге. Там сотрудник городского отдела полиции бросил в костер наколотую на вилы бездомную собаку.

На юге Лондона произошел кровавый теракт. На юге Лондона был совершен террористический акт. Там в районе Стретем неизвестный мужчина набросился с ножом на случайных прохожих.