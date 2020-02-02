На родине Зеленского полицейский наколол на вилы собаку и бросил ее в костер

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили следствие по делу о чудовищном акте живодерства, который произошел во дворе одного из частных домовладений в Кривом Роге. Как выяснили журналисты «Фразы», там сотрудник городского отдела полиции бросил в костер наколотую на вилы бездомную собаку.

Как передает пресс-служба ГБР, в тот роковой день горе-правоохранитель вместе с малолетним сыном разожгли костер и занимались уборкой придомовой территории, как внезапно к ним подошла собака и стала громко лаять.

Сообщается, что такое поведение бездомного животного привело копа в ярость: он ударил собаку вилами, после чего отвел ребенка в дом и, вернувшись во двор, догнал дворнягу и вонзил в нее вилы, после чего попытался сжечь.

К счастью, от гибели животное спасли случайные свидетели инцидента.

В свою очередь, судьбу злоумышленника будет решать суд. За содеянное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Кривом Роге пьяный мужчина стрелял с балкона по бездомным животным.

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