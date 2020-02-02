Стало известно о первой жертве коронавируса за пределами Китая

За пределами КНР зафиксирована первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой опасного микроорганизма стал 44-летний китаец, прилетевший на Филиппины из охваченного эпидемией Уханя.

Как передает агентство GMA News, мужчина был госпитализирован в связи с пневмонией 25 января. У него был жар, кашель и боль в горле. В больнице у него развилась тяжелая пневмония.

По словам министра здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке III, у погибшего в последние несколько дней наблюдались признаки улучшения здоровья, однако затем его состояние резко ухудшилось.

В свою очередь, на территории Поднебесной от коронавируса погибло уже 304 человека, а число заразившихся достигло 14 380.

Как писала «Фраза», стало известно, сколько украинцев «застряло» в охваченном эпидемией коронавируса Ухане.

Ранее сообщалось, что коронавирусу удалось «захватить» уже весь Китай.