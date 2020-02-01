Далай-лама объяснил, как надо бороться с коронавирусом

Духовный лидер последователей тибетского буддизма ‒ Далай-лама XIV (Нгагваанг Ловзаанг Тэнцзиин Гьямцхо) ‒ рассказал, как нужно противостоять эпидемии коронавируса, которая уже более месяца бушует в китайской провинции Хубэй. Как выяснили журналисты «Фразы», остановить распространение опасной заразы поможет начитывание т. н. «мантры Тары» ‒ определенного набора слов и звуков.

Как сообщает пресс-служба фонда «Сохраним Тибет», Далай-лама также поделился своей голосовой записью начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще.

Прослушать данную противокороновирусную мантру Тары от Далай-ламы можно по ссылке.

Как известно, о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, китайские власти впервые заявили 31 декабря 2019 года.

По последним данным, коронавирусом заразились уже более 11 тысяч человек, 259 из них ‒ скончались.

Как писала «Фраза», стало известно, сколько украинцев «застряло» в охваченном эпидемией коронавируса Ухане.

Ранее сообщалось, что коронавирусу удалось «захватить» уже весь Китай.