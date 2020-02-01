На Львовщине по вине пьяного водителя погибла молодая женщина

В Старосамборском районе Львовской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в городке Хыров 47-летний нетрезвый водитель не справилься с управлением и направил свой SsangYong в кювет.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате аварии 23-летняя женщина-пассажирка получила множественные травмы и скончалась до приезда «скорой помощи».

Еще один пассажир и сам водитель не пострадали.

На месте трагедии работали медики, патрульные и соедственно-оперативная группа. За содеянное горе-водителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 286 УК Украины («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Как писала «Фраза», во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку.

Ранее пьяный водитель BMW сбил беременную женщину и, пытаясь скрыться, врезался в стену дома.