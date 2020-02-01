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Великобритания официально «помахала рукой» Евросоюзу

Великобритания официально «помахала рукой» Евросоюзу

В пятницу вечером, 31 января, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии официально вышло из состава Евросоюза. Как выяснили журналисты «Фразы», исторический момент наступил ровно в 23-00 по местному времени.

Как передает BBC, теперь в Великобритании вступает в силу т. н. «переходный период», рассчитанный до 31 декабря 2020 года.

По словам британского премьера Бориса Джонсона, главной задачей правительства на данном этапе является «объединение страны, расколотой разногласиями по теме Brexit, а также устранение перекосов в развитии различных регионов».

Глава правительства также добавил, что теперь, без сдержек со стороны Евросоюза, страна сможет в полную силу проявить весь свой потенциал.

«За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках», ‒ резюмировал Борис Джонсон.

Как известно, референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе состоялся 23 июня 2016 года.

В референдуме смогли принять участие граждане Великобритании, Ирландии и стран Содружества, легально находящиеся на территории королевства, а также британские граждане, живущие за рубежом не более 15 лет.

В голосовании также участвовали члены палаты лордов и британцы, проживающие в Гибралтаре.

Победу на референдуме одержали сторонники выхода Соединенного Королевства, набравшие 51,89 %.

Как писала «Фраза», недовольные Brexit-ом англичане нашли себе «запасной аэродром».

Также сообщалось, что соглашение о Brexit обвалило фунт стерлингов.

Тэги: Евросоюз, общество, Европа, Великобритания, мир, политика, геополитика, ЕС, Brexit, Борис Джонсон

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