Ученые совершили поход к самому древнему льду на планете

Ученые из российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) совершили первый научный поход на Ледораздел ‒ ранее неисследованную часть Центральной Антарктиды. Как выяснили журналисты «Фразы», считается, что там, на глубине 2-3 км находится самый древний лед на Земле, возраст которого более одного миллиона лет.

Как передает «ПС», во время экспедиции, которая длилась с 24 по 30 января, ученые выполняли различные наблюдения, измеряли высоту ледника, брали пробы снега и измеряли его плотность.

«Вскрыт шурф глубиной 2 метра, в котором была изучена стратиграфия и плотность снежной толщи, отобраны пробы на изотопный и химический составы снега, проведены методические работы по измерению скорости распространения радиоволн в снежной толще», ‒ рассказали в ААНИИ.

Ожидается, что результаты исследования будут обнародованы летом этого года. Если на Ледоразделе организуют глубокое бурение ледника, то это позволит изучить древнейший лед на Земле и узнать причины климатических изменений, которые произошли на планете более одного миллиона лет назад.

Как писала «Фраза», ученые не на шутку испугались, обнаружив гигантскую ледяную пещеру в Антарктиде.

Ранее подо льдами Антарктиды ученые обнаружили останки дивных существ.