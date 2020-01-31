Эпидемия коронавируса: стало известно, сколько украинцев «застряло» в злосчастном Ухане

Стало известно, сколько граждан Украины находится в китайской провинции Хубэй, где уже более месяца свирепствует коронавирус 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», важную информацию озвучили в посольстве Украины в КНР.

Как передает «Интерфакс», всего в Хубэй «застряло» 60 украинцев, причем 56 из них пребывают в административном центре провинции ‒ городе-миллионнике Ухане.

Также по одному гражданину Украины находится в городах Сяньянь, Ичань, Сяогань и городском уезде Чжунсянь.

Как отмечают в посольстве, часть наших соотечественников выразила желание эвакуироваться на родину и попросили сотрудников дипучреждения поспособствовать этому.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус продолжает убивать людей.

Также сообщалось, что опасный китайский вирус продолжает распространяться по миру.