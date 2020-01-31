Ученые выяснили, как еще в детстве узнать о будущей успешности ребенка

Можно ли предсказать успешность ребенка с детства? Как пишет журнал «Настроение», это частично возможно.

Есть любопытный метод — зефирный тест. Это серия исследований отсроченного удовольствия, проведённая под руководством психолога Уолтера Мишеля. Детям в возрасте 4 лет предлагали получить одну единицу зефира (или другой сладости), но в случае, если они смогут дождаться возвращения экспериментатора (который покидал комнату примерно на 15 минут) не съев при этом сладость, то получат еще одну. Никакого запугивания, запретов и тому подобного не было, просто возможность выбора действия.

В последующих исследованиях учёные обнаружили, что у детей, которые были в состоянии дождаться увеличенной награды, как правило, жизнь складывалась более благополучно. Такие выводы были сделаны по их SATам, уровню образования, индексу массы тела (ИМТ) и другим показателям качества жизни.

Мишель пришел к заключению, что у респондентов проваливших в детстве тест уровень стресса, зависимостей, эмоциональных и межличностных проблем был в среднем намного выше, чем у успешно его прошедших.

Самоконтроль играет важнейшую роль в долгосрочном предсказании успехов и качества жизни человека. Механизмы, обеспечивающие самоконтроль, помогают управлять своими эмоциями, бороться с вредными привычками, легче переносить стрессы. Механизм откладывания удовольствия на потом с возможностью получить большую награду связан с самой человеческой частью мозга префронтальной корой, это умеет делать только человек.