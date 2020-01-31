Уже и в ООН раскритиковали кабминовский «закон о дезинформации»

Проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации», более известный как «закон о дезинформации», не отвечает международным стандартам и может привести к самоцензуре. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявляет Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на своей странице в Facebook.

В частности, в ООН призывают Украину воздержаться от введения определенных ограничений для работы СМИ, ведь они не соответствуют международным стандартам прав человека, могут подорвать свободу журналистов и привести к самоцензуре. «Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу. Более того, власти должны воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента», — говорится в заявлении.

«Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект закона, придерживаться международных стандартов прав человека, продолжить публичное обсуждение и обеспечить его открытость и инклюзивность», — заключили в ООН.

Как сообщала «Фраза», 20 января 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта Украины провело публичное обсуждение законопроекта о противодействии дезинформации. На сайте министерства выложили презентацию проекта, который вводит административную и уголовную ответственность за фейковые новости, использование фейковых аккаунтов и ботов.

Подробнее о том, что предлагается документом, можно прочитать здесь.

Напомним, ранее законопроект подверг критике Национальный союз журналистов Украины.