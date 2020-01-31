На Херсонщине несовершеннолетняя студентка родила ребенка в ванной и положила его в пакет из магазина

В городе Алешки Херсонской области 17-летняя студентка убила свою новорожденную дочь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Херсонской области.

В частности, как сообщается, ранним утром 30 января фельдшер Алешковской районной больницы сообщил полиции о том, что в заведении находится девушка с кровотечением, характерным для только что родивших. Сама пациентка при этом утверждала, что самостоятельно сделала аборт в туалете на 16-й неделе беременности.

Следственно-оперативная группа, приехавшая в общежитие, где жила студентка, обнаружила в встроенном шкафу пакет с еще живым младенцем. Это была новорожденная девочка, весом 3500 граммов. Ребенка сразу доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.

Вахтерша общежития рассказала, что о беременности студентки никто не догадывался. Вечером 29 января она пожаловалась на боль в спине и вахтерша дала ей обезболивающее. Но ночью девушке стало плохо и к ней вызвали «скорую».

Тело младенца направили на судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти. 17-летней роженице инкриминируют умышленное убийство, ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщает «Типичный Херсон», несостоявшаяся мать проживает в селе Белозерского района Херсонской области. Родителям о беременности не говорила. Кто отец ребенка, пока тоже неизвестно.

Девушка родила в ночь на 30 января в комнате общежития по улице Промышленная. Медики, прибывшие по вызову вахтерши, нашли ее в окровавленной ванне. Она пояснила, что сейчас находится на 16-й неделе беременности и у нее случился выкидыш. А плод она смыла в канализацию, так как испугалась.

В больнице под давлением медиков 17-летняя студентка призналась, что родила живую девочку, которую завязала в магазинный пакет и спрятала во встроенный шкаф, где ее и нашли правоохранители.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2018 года мамаша упаковала тело младенца в пакет и выбросила его в одном из киевских спальников.

1 марта 2019 года в Дарницком районе Киева был обнаружен труп новорожденной девочки.

В июне на Одесщине горе-мать выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму.

В октябре 2019 года в Белой церкови 20-летняя девушка выбросила из окна квартиры свою новорожденную дочь. Роженицей оказалась 20-летняя молодая женщина. Сотрудникам полиции она объяснила, что роды у нее произошли накануне. Находясь в состоянии, вызванном родами, мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры.

В конце декабря роженица оставила новорожденного малыша в подъезде дома в Кривом Роге. К счастью, он выжил.