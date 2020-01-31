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Китайский коронавирус уже в России

Китайский коронавирус уже в России

В России зафиксированы первые зараженные коронавирусом 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», это два гражданина Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Как сообщает канал LIFE SHOT в Telegram со ссылкой на Роспотребнадзор, один из них пересек границу 26 января, спустя месяц нахождения в Китае, другой — через два дня.

Как сообщает РИА Новости на своем канале в Telegram со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, состояние заболевших оценивается как стабильное, без клинических проявлений и температуры.

Как сообщает Lenta.ru, Голикова также заявила, что российские власти начинают эвакуацию граждан РФ из китайского города Ухань, откуда началось распространение инфекции. Помимо этого, Россия ограничит пересечение с Монголией и обяжет граждан КНР, имеющих вид на жительство в РФ, проходить карантин при въезде через пункты пропуска.

Между тем, как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на и. о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрея Васько, в областной инфекционной больнице находятся уже двое львовян, которые вернулись из Китая, и имеют симптомы респираторных заболеваний. «У пациентов, которые вернулись из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы. Они вернулись не из определенных зоной эпидемиологической опасности провинций и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели экспресс-тесты на грипп. Они отрицательные. Другие пробы и анализы отобраны и отправлены в Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Состояние здоровья этих пациентов сегодня — близкое к удовлетворительному, у них наблюдаются легкие катаральные симптомы», — заявил Васько на брифинге 31 января.

По его словам, всех жителей Львовщины, которые будут возвращаться из Китая и будут иметь симптомы респираторных заболеваний будут госпитализировать в Львовскую областную инфекционную больницу, в специальные боксы, которые имеют отдельные входы, соответствующую вытяжку и к которым имеет доступ ограниченный круг лиц. Медперсонал, который оказывает таким больным помощь, имеет индивидуальные средства защиты.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 31 января 2020 года количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 213 человек. Заразились уже 9692 человека. Из них 1527 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечить пока удалось лишь 171 человека.

В этой связи Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения.

Напомним, исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС.

Тэги: Львов, Китай, Россия, здоровье, эпидемия, мир, коронавирус

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