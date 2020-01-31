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В РосСМИ ненадолго появилась заметка об убийстве Цемаха

В РосСМИ ненадолго появилась заметка об убийстве Цемаха

Российское пропагандистское агентство Russia Today сообщило об убийстве одного из подозреваемых и свидетелей по делу о крушении малазийского «Боинга» над Донбассом Владимира Цемаха. Как выяснили журналисты «Фразы», вскоре после публикации новость была удалена.

Как сообщает «Новое время», соответствующая информация появилась на англоязычной версии сайта RT. При этом в подтверждение приводилась якобы переписка его родственников Сергея Доброгорского и Ирины Цемах, которые обсуждая его исчезновение на двое суток узнают от некоего Жени Соколова о том, что он был убит при ограблении.

Вскоре, однако, заметка была удалена, но журналисты успели сделать скриншоты.

Как сообщала «Фраза», 7 сентября 2019 года в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, освобожденными из российского плена. Их встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица, в том числе и омбудсмен.

Среди освобожденных оказались 24 моряка с вероломно захваченных в Керченском проливе украинских кораблей, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и многие другие.

В свою очередь, Украина отправила в Россию 35 человек, подозреваемых либо обвиненных в тяжких преступлениях, совершенных на украинской территории. Одним из них оказался Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к уничтожению малазийского пассажирского лайнера в небе над Донбассом летом 2014 года.

Впоследствии стало известно, что вместе с дочерью якобы вернулся на оккупированные территории Украины.

Тэги: убийство, СМИ, Россия, мир, криминал, пропаганда, Владимир Цемах

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