Смертельный китайский вирус расползается по Европе

Сегодня, 31 января, первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы сразу в двух странах Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет об Италии и Великобритании.

«Два подтвержденных случая — это два китайских туриста, которые приехали в нашу страну. Первые два подтвержденных случаях коронавируса», — заявил премьер-министра Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме, добавив, что причин для паники нет.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местные СМИ, туристы — родом из провинции Ухань, которая является эпицентром вспышки нового коронавируса. Они прибыли в Милан 23 января и после долгого туристического маршрута приехали в Рим. Прошлой ночью им стало плохо, и, учитывая симптомы, они были госпитализированы.

Сейчас, по словам премьер-министра, пациенты изолированы в больнице и находятся в «хорошем состоянии».

Между тем, как сообщает BBC, два случая заболевания коронавирусом зафиксированы также в Великобритании. По словам главного врача Англии Криса Уитти, инфицированные являются членами одной семьи. Однако никаких подробностей о личности пациентов и месте их нахождения он не предоставил.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 31 января 2020 года количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 213 человек. Заразились уже 9692 человека. Из них 1527 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечить пока удалось лишь 171 человека.

В этой связи Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения.

Напомним, исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС.