Основатель Amazon заработал более тринадцати миллиардов долларов за считанные минуты

Американский бизнесмен Джефф Безос умудрился заработать 13,2 миллиарда долларов за какие-то пятнадцать минут. Как выяснили журналисты «Фразы», глава компании Amazon остается самым богатым человеком планеты.

Как передает Bloomberg, Джефф Безос сумел заработать столь внушительную сумму благодаря росту цен акций его компании. Накануне, 30 января, на постмаркете они подорожали сразу на 12% до 2,1 тысячи долларов за штуку.

Аналитики связывают это с квартальным отчетом Amazon, который объявил о небывалой прибыли в 87,4 миллиарда долларов, что составляет 6,47 доллара на акцию против ожидаемых 4,11 доллара.

56-летний бизнесмен владеет 12% акций Amazon. Его состояние на конец января составляет 129,5 миллиарда долларов.

Как писала «Фраза», ранее Джефф Безос умудрился потерять несколько миллиардов долларов всего за пару часов.

Также накануне Илон Маск умудрился «поднять» 2,3 миллиарда долларов всего за один час.