Ученые рассказали, как курильщикам спастись от онкологии

Курильщики могут спастись от онкологии легких. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришла международная группа ученых, чье исследование цитирует издание Nature.

Оказалось, что для этого просто нужно бросить курить.

Исследователи говорят, что у человека, который бросил курить, «не поврежденные химическими элементами клетки начинают замещать клетки с генетическими мутациями».

В своих опытах исследователи анализировали ткани шестнадцати человек: среди них были курцы, те, кто не курит, а также люди, бросившие эту пагубную привычку.

Выяснилось, что сразу 96% клеток в легких курильщиков «имели генетические мутации, которых не обнаружили у некурящих». Сразу 25% клеток «имели хотя бы одну связанную с раком мутацию».

Ученые говорят, что у людей, отказавшихся от курения, «было в четыре раза больше здоровых клеток в дыхательных путях, чем у тех, кто продолжает курить», а «эффект излечения легких наблюдался даже у тех, кто ранее выкуривал по пачке сигарет в день в течение длительного времени».

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