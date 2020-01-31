Украинцев включили в рейтинг главных оптимистов нашей планеты

Украинцы оказались одним из самых оптимистичных народов нашей планеты. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные приводятся в исследовании Gallup International.

Как передает РБК-Украина, в нашей стране уровень оптимизма измерял КМИС.

Картина в мире в целом выглядит следующим образом: 37% людей надеются в новом году на лучшее; 25% остаются пессимистами, думая, что будет только хуже; 31% не ждут никаких изменений и еще 7% с ответом не определились. Общий индекс оптимизма в мире составил 12 пунктов.

Интересно, что данный показатель среди украинцев равен 25 пунктам. В рейтинге наша страна занимает 15-е место.

Так, на лучшее в 2020 году надеются 42% наших граждан, а с пессимизмом смотрят вперед лишь 17% людей. При этом 26% украинцев уверены, что ничего не изменится. 15% граждан не определились с ответом.

Динамика оптимизма за последние годы в Украине и мире:

Главные же оптимисты мира живут в Перу (62 пункта), Албании (61) и Нигерии (61).

Как писала «Фраза», эксперты оценили «силу» украинского паспорта в 2020 году.

Ранее в рейтинге «лучших стран» 2020 года Украина уступила Гане и Казахстану.