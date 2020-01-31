Нашедший пригодные для жизни планеты космический телескоп отключили навсегда

Инфракрасный космический телескоп Spitzer навсегда завершил свою миссию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте NASA.

В частности, как сообщается, в четверг, 30 января, аппарат был переведен в безопасный режим и был выведен из эксплуатации. После этого руководитель проекта Джозеф Хант объявил об официальном завершении миссии.

Названный в честь американского астрофизика Лаймана Спитцера, телескоп был запущен на орбиту в августе 2003 года. На время запуска Spitzer был крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом. Вместе с космическими телескопами Hubble, Compton и Chandra он составлял часть крупнейшей обсерваторной программы Great Observatories.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2017 года именно при помощи телескопа Spitzer ученые обнаружили у одиночной звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея целую систему планет, на трех из которых может быть жизнь.