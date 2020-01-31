В деле о якобы изнасиловании Трампом журналистки появилось платье со следами ДНК

Американская журналистка Джин Кэрролл запросила образец ДНК президента США Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом она рассчитывает доказать факт сексуального насилия с его стороны.

Как сообщает Associated Press, в ходе расследования на платье Кэрролл, в котором она была в день предполагаемого преступления, были обнаружены следы ДНК по меньшей мере четырех людей. И как минимум один из них является мужчиной. Она убеждена, что благодаря этому сможет доказать, «что Дональд Трамп не только знает, кто я, но и что он жестоко напал на меня в примерочной универмага Bergdorf Goodman, а затем оклеветал».

По словам адвоката журналистки Роберты Каплан, юристы уже запросили у Трампа образец слюны для сопоставления с образцами, обнаруженными на платье, и не видят каких-либо причин для отказа.

В Белом доме эту информацию никак не прокомментировали.

Отметим, платье со следами ДНК президента США также фигурировало в громком политическом и сексуальном скандале, который разгорелся в 1998 году, после того как 22-летняя сотрудница Белого дома Моника Левински заявила о сексуальных отношениях с Биллом Клинтоном.

Как сообщала «Фраза», в июня 2019 года журналистка и колумнист журнала Elle Джин Кэрролл опубликовала отрывок из своей книги, в котором описывается ее встреча с будущим президентом США в универмаге Bergdorf Goodman, расположенном на Пятой Авеню в Нью-Йорке осенью 1995 или весной 1996 года. Трамп якобы заманил ее в примерочную в отделе нижнего белья и изнасиловал. При этом она не стала заявлять в полицию и подчеркивала, что у нее нет вещественных доказательств этого преступления.